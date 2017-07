Bonn (ots) - BWA-Geschäftsführer Harald Müller: "Energieversorger haben eine sehr realistische Einschätzung der Aufgaben externer Berater angesichts des Wandels in der Branche"



Die Energieversorger in Deutschland haben angesichts des gravierenden Wandels in der Branche einen immensen Bedarf an externer Beratung, vor allem, um die mit den Veränderungen einhergehenden Herausforderungen in der Belegschaft in den Griff zu bekommen. Dies ist ein Schlüsselergebnis des aktuellen Reports "Arbeitsmarkt und berufliche Herausforderungen 2017 in der deutschen Energiewirtschaft", den die BWA Akademie ("Consulting, Coaching, Careers") vorgelegt hat. Er basiert auf einer Umfrage unter 100 Personalexperten aus der Energiebranche.



Als wichtigste Aufgaben der externen Berater fördert die Studie die bessere Organisation des betrieblichen Know-hows (74 Prozent) und die Verbesserung der Produktivität (72 Prozent) zutage (Mehrfachnennungen waren erwünscht). Über die Hälfte der Experten misst zudem der Aufrechterhaltung der Motivation der Beschäftigten (53 Prozent) und der Vorbereitung auf die Auswirkungen der demographischen Entwicklung durch Hilfe von außen eine wichtige Rolle für die Energieversorger bei. 45 Prozent erwarten eine Steigerung der Motivation im Betrieb durch Beratung, 44 Prozent eine Erhöhung der Attraktivität als Arbeitgeber und 37 Prozent ganz konkret eine Reduzierung des Krankenstandes, indem externe Berater zum Einsatz kommen.



"Die Erwartungen der Unternehmen an die Erfolge externer Berater stimmen weitgehend mit den tatsächlich erzielbaren Ergebnissen überein", testiert BWA-Geschäftsführer Harald Müller der Energiebranche eine "ausgesprochen realistische" Einschätzung.



Coaching ist am wichtigsten



Mit welchen Methoden können die Beratungsgesellschaften den Energieversorgern bei der Bewältigung ihrer schwierigen Aufgaben helfen, wollte die Studie ebenfalls herausfinden. Dabei steht mit großem Abstand an erster Stelle Coaching (83 Prozent). An zweiter Stelle folgt die Unterstützung beim Konfliktmanagement durch externe Hilfe (61 Prozent). Platz drei belegt mit 54 Prozent die Information der Beschäftigten über bevorstehende Veränderungsprozesse.



Weiterhin wünschen sich die Energieversorger professionelle Begleitung des Wandels auf den Themengebieten Persönlichkeitstests zur besseren Einschätzung der Beschäftigten (43 Prozent), Teamentwicklung (41 Prozent), Outplacement (41 Prozent), Mitarbeiterstrukturanalysen (37 Prozent) und den Kampf gegen psychische Erkrankungen (Burn-out, 13 Prozent).



Wie dringend externe Hilfe benötigt wird, drückt sich laut Umfrage auch dadurch aus, dass drei Viertel der Personalexperten fest davon überzeugt sind, dass sich der anstehende Wandel in der Energiebranche unmittelbar auf die Arbeitsplatzsituation in den Unternehmen auswirken wird. 72 Prozent gehen von einem erhöhten Know-how-Bedarf aus, 28 Prozent von einem Arbeitsplatzabbau und bemerkenswerte 26 Prozent erwarten die Schaffung neuer Arbeitsplätze in der Branche. Für 54 Prozent ist eine externe professionelle Hilfe durch Berater "stets von Vorteil". 71 Prozent halten ein professionelles Personalmanagement als einen Schlüsselfaktor für den Unternehmenserfolg in der deutschen Energiewirtschaft.



Die BWA Akademie ("Consulting, Coaching, Careers") ist seit über 15 Jahren unter der Führung von Geschäftsführer Harald Müller als Spezialist für Personalentwicklung, Outplacement, Personalberatung und Training sowie für Arbeitsmarktprogramme wie Beschäftigtentransfer erfolgreich. Die BWA versteht sich als neutraler Vermittler zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften zum Vorteil der Arbeitnehmer. Mit Hilfe der BWA haben mehr als zehntausend Arbeitnehmer eine neue berufliche Zukunft gefunden. Das Spektrum reicht von der Begleitung von Change Management-Prozessen über Vermittlung und Coaching von Führungskräften bis hin zur Unterstützung bei der Gründung eines eigenen Unternehmens.



OTS: BWA Akademie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/74029 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_74029.rss2



Weitere Informationen: BWA Akademie, Burgstraße 81, 53177 Bonn, Tel.: 0228/323005-0, E-Mail: info@bwabonn.de, Internet: www.bwabonn.de



PR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611/973150, E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.de