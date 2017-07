Gebaut wird, aber noch nicht genug - das ist das Fazit des Bundesverbandes der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen. In Deutschland fehlen eine Million Wohnungen.

In Deutschland werden so viele Wohnungen gebaut wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr - gebraucht würden aber noch viel mehr. Nach Berechnungen des Bundesverbands der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), die der Verband am Mittwoch in Berlin vorstellte, ...

