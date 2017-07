Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Graz (pts022/05.07.2017/13:00) - "Botscamp hat sich als Best-of-class-Online-Konferenz etabliert. Aus diesem Grund haben wir eyeson als Technologie-Partner gewählt", erklärt Thomas Schulz, Begründer von Botscamp die Wahl von eyeson als Webinar-System. Letzte Woche, am 29.6.2017, war es soweit. Die 3. Ausgabe von Botscamp, das weltweit erste und einzige Online-Camp für Bots und Chat Bots fand in Slack statt. Insgesamt wurden auf zwei Slack Channels 15 Vorträge zu den Themen Bots, AI und maschinelles Lernen abgehalten. Alle Vorträge wurden direkt in den zwei Slack Channels abgehalten - mit eyeson for Slack als Webinartool. Zusätzlich wurden alle Vorträge in YouTube als Livestream übertragen, um noch mehr Interessenten eine Teilnahme zu ermöglichen. "Zu eyeson fallen mir spontan drei Schlagworte ein: Innovativ, einfach und zuverlässig. Das passt perfekt zu Botscamp!", schwärmt Thomas Schulz. Das nächste Botscamp ist bereits wieder mit eyeson geplant und wird am 28.9.2017 stattfinden! Das eyeson-Team freut sich schon darauf. https://www.eyeson.team/slack (Ende) Aussender: VisoCon GmbH Ansprechpartner: Petra Lechner Tel.: +43 316 33 99 31 E-Mail: petra.lechner@eyeson.team Website: www.eyeson.team Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170705022

July 05, 2017