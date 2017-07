Bern - Fintech-Unternehmen sollen künftig von tieferen Markteintrittshürden profitieren und weniger strenge Regeln erfüllen müssen. Der Bundesrat hat am Mittwoch eine entsprechende Änderung der Bankenverordnung verabschiedet. Diese tritt am 1. August in Kraft.

Laut den neuen Regeln benötigen Fintech-Unternehmen nicht mehr so schnell wie bisher eine Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma). Bereits heute gelten Gelder auf Konten, die einzig der Abwicklung von Kundengeschäften dienen, nicht als Einlagen. Bislang musste das Geschäft aber innerhalb von höchstens sieben Tagen abgewickelt werden. Neu darf die Abwicklung 60 Tage dauern, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht.

Auch Banken profitieren

Künftig wird es den Unternehmen auch möglich sein, ohne Bewilligung Publikumseinlagen bis zu einem Betrag von 1 Mio CHF entgegenzunehmen. Das gilt neu nicht mehr als gewerbsmässig. Diese Anpassung soll es laut dem Bundesrat Unternehmen erlauben, ein Geschäftsmodell zu erproben, bevor ...

