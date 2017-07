Wien - Wie aus einer E-Mail von BlackRock-EMEA-Chef David Blumer an seine Mitarbeiter hervorgeht, die FONDS professionell ONLINE vorliegt, leitet Michael Gruener seit Monatsbeginn das Retail-Geschäft des US-Fondsanbieters BlackRock in der Region Europa, Nahost und Afrika (EMEA), so die Experten von "FONDS professionell".

Den vollständigen Artikel lesen ...