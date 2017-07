Zürich - Die an fünf Standorten in der Deutschschweiz vertretene Boss Info AG und die schweizweit tätige ELCA Informatik AG werden ab sofort auf strategischer Ebene zusammenarbeiten.

Die Boss Info AG ist im ERP-Markt keine Unbekannte, innert 20 Jahren konnte sie sich in der Schweiz den Status als Integratorin mit der grössten Anzahl an Installationen der betriebswirtschaftlichen Gesamtlösung Microsoft Dynamics erarbeiten. Neben dem gesamten Microsoft-Produktangebot sind Systemtechnik, Web-Applikationen wie z.B. Webshops und Portale sowie Schulungen weitere Standbeine der Boss Info AG. Die ELCA Informatik AG bietet ihrerseits auch IT Lösungen und Dienstleistungen auf dem Schweizer Markt an und ist spezialisiert im Bereich Microsoft Dynamics CRM. ELCA Informatik AG und die Boss Info AG treten somit als strategischer Partner auf, um Lösungen basierend auf der gesamten Microsoft Dynamics 365 Plattform (ERP und CRM) aus einer Hand anbieten zu können.

ERP- und CRM-Lösungen eng miteinander verbunden

ERP- und CRM-Lösungen (Customer Relationship Management) sind immer enger miteinander ...

Den vollständigen Artikel lesen ...