BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD hält zur Entlastung beim erstmaligen Kauf eines Eigenheims einen Freibetrag in Höhe von etwa 150 000 bis 200 000 Euro bei der Grunderwerbsteuer für sinnvoll. Der von FDP-Chef Christian Lindner vorgeschlagene Freibetrag von 500 000 Euro sei zu hochgegriffen, sagte Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) am Mittwoch in Berlin. Ein Freibetrag für Familien könne auch ein weiterer Anreiz für den Erwerb von günstigen Bestandsimmobilien im ländlichen Raum sein. Denn diese könnten dann erst grunderwerbsteuerfrei erworben und dann renoviert werden.

Auch die Union hat Freibeträge für Erwachsene und Kinder für den erstmaligen Erwerb selbst genutzten Wohneigentums in ihr Wahlprogramm aufgenommen. Die CDU denkt dabei an einen Freibetrag von 100 000 Euro.

Hendricks sprach sich außerdem dafür aus, in der nächsten Legislaturperiode das Gesetz über die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zu ändern. Die Bundesanstalt solle "mehr in die Wohnungsfürsorge für Bedienstete des Bundes einsteigen". Denn vor allem für Zollbeamte und Bundespolizisten, die ihren Dienst an den großen Flughäfen verrichten müssten, sei es enorm schwierig geworden, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Sollte die Bundesanstalt dieser Gruppe helfen, würde das in der Folge auch zu einer Entspannung der Situation auf dem freien Wohnungsmarkt in den Ballungsräumen beitragen./abc/DP/stb

