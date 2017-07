Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Top-6-Bürovermietungsmärkte Deutschland H1 2017

05. Juli 2017

Top-6-Bürovermietungsmärkte Deutschland H1-2017

Immer geringeres Flächenangebot und weiterhin hohe Nachfrage führen zu weiteren Mietpreissteigerungen - Flächenfertigstellungsvolumen sorgt erst ab 2019 für Entlastung

* Aufwärtstrend der deutschen Büromärkte setzt sich fort: Flächenumsatz steigt um 3 % auf 1,7 Mio. m² * Leerstandsquote geht ggü. Vorquartal um 10 Basispunkte zurück und liegt im Durchschnitt der Top-6-Märkte noch bei 5,5 % * In der Folge setzt sich das Mietpreiswachstum fort: Spitzen- und Durchschnittsmiete steigen ggü. Vorquartal um 1,0 % bzw. 0,8 % * Flächenfertigstellungsvolumen auf niedrigstem Niveau seit fünf Jahren

Der Aufwärtstrend an den sechs großen deutschen Büromärkten hat sich auch im 2. Quartal weiter fortgesetzt. "Der Wettbewerb um das immer knapper werdende Flächenangebot hat sich nochmals intensiviert", beobachtet Marcus Mornhart, Managing Director und Head of Agency Germany bei Savills und schlussfolgert: "Eigentümer befinden sich in der aktuellen Marktlage in einer sehr starken Position, was zu einem weiteren Mietanstieg geführt hat und sich im Jahresverlauf fortsetzen wird." Die Spitzen- und Durchschnittsmieten legten im Durchschnitt der Top-6-Märkte gegenüber dem Vorquartal um 1,0 % bzw. 0,8 % zu.

Die Leerstandsquote hat sich im Durchschnitt der sechs Märkte gegenüber dem Vorquartal um 10 Basispunkte auf 5,5 % verringert. Besonders knapp ist das Flächenangebot in den zentralen Teilmärkten der Top-6, wo so gut wie keine Büroflächen mehr leer stehen. Von dieser Knappheit profitieren Stadtteillagen, die über eine gute Verkehrsanbindung und Versorgungsinfrastruktur verfügen. Hierzu zählen beispielsweise Frankfurt City West, Düsseldorf Seestern, Hamburg Altona, Köln Kalk/Mülheim oder die Parkstadt Schwabing in München.

Der steigenden Knappheit steht eine ungebrochen hohe Flächennachfrage gegenüber. Der Flächenumsatz konnte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,2 % auf 1,7 Mio. m² zulegen. Dieses Niveau zu halten, wird angesichts eines absehbar weiter rückläufigen Angebots schwierig. Denn mit einem Volumen von weniger als 800.000 m² kommt in diesem Jahr so wenig neue Bürofläche an den Markt wie seit 2012 nicht mehr. Der Wert liegt zudem 15 % unter dem 10-Jahres-Durchschnitt von rund 925.000 m². Nicht viel höher wird das Fertigstellungsvolumen voraussichtlich im nächsten Jahr ausfallen. Für 2018 stehen knapp 1 Mio. m² in der Pipeline. Erst im Jahr 2019 ist mit einem deutlich höheren Fertigstellungsvolumen zu rechnen. Derzeit sind Projekte mit zusammen mehr als 1,7 Mio. m² geplant oder im Bau. Matthias Pink, Director und Head of Research bei Savills, rechnet daher mit weiter steigenden Mieten: "Wenn die Nachfrage ähnlich hoch bleibt wie derzeit, und davon gehen wir angesichts der wirtschaftlichen Dynamik insbesondere in den großen Städten aus, dann werden die Büromieten ihren Aufwärtstrend nicht nur in diesem, sondern auch im kommenden Jahr fortsetzen - möglicherweise mit dann noch höherer Dynamik."

Für Büronutzer bleibt die Marktlage folglich weiter schwierig. "Können oder wollen Nutzer in ihrer Bestandsfläche nicht verlängern, sollten sie möglichst großen zeitlichen Spielraum bei der Suche nach einer neuen Fläche einplanen, sodass auch eine eventuelle Anmietung in einem Projekt umsetzbar ist", rät Mornhart.

Da in der zweiten Jahreshälfte mit Abschlüssen vieler großer Gesuche zu rechnen ist, erwartet Savills für das Gesamtjahr einen Flächenumsatz von rund 3,4 Mio. m², was dem Vorjahreslevel entsprechen würde. "Ein deutlich höheres Umsatzergebnis im Vergleich zum Vorjahr wird angebotsseitig limitiert. Stattdessen sorgen die in diesem Jahr noch niedrigen Flächenfertigstellungszahlen dafür, dass der Leerstand in allen Märkten bis Jahresende noch weiter zurückgehen wird. Die durchschnittliche Leerstandsquote der Top-6-Märkte kommt der Marke von 5 % in den nächsten sechs Monaten sehr nahe", so Mornhart.

Über Savills

Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 700 Büros und Partner in Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen Osten mit über 31.500 Mitarbeitern.

In Deutschland ist Savills mit rund 200 Mitarbeitern in sieben Büros an den wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:

- Investment - Agency - Portfolio Investment - Debt Advisory - Valuation

Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische Beziehungen investiert.

