FRANKFURT (Dow Jones)--Um die Nachfrage nach Elektroautos in China besser bedienen zu können, baut Daimler mit seinem chinesischen Partner BAIC in Peking für einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag ein neues Werk für Batterien. Insgesamt investiert das Gemeinschaftsunternehmen Beijing Benz Automotive Co Ltd am Standort umgerechnet rund 650 Millionen Euro in die Fertigung von Elektrofahrzeugen.

Erste E-Autos sollen ab 2020 in China vom Band laufen. Der deutsche Autokonzern rechnet mit starkem Wachstum in dem von Luftverschmutzung geplagten Land. "Bis 2025 wird der chinesische Markt einen substanziellen Anteil am Absatz von E-Fahrzeugen von Mercedes-Benz haben", sagte der für das China-Geschäft zuständige Daimler-Vorstand Hubertus Troska. Weltweit könnten in dem Jahr 15 bis 25 Prozent aller verkauften Mercedes-Pkw Elektromodelle sein.

Peking ist der erste Auslandsstandort für ein Batteriewerk von Daimler. Am anderen Standort im sächsischen Kamenz wird derzeit für rund 500 Millionen Euro eine zweite Batteriefabrik errichtet. Daimler erklärte, das Batteriewerk in China werde seine Zellen vor Ort beschaffen.

July 05, 2017

