BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird US-Präsident Donald Trump am Donnerstag um 18 Uhr vor dem Gipfel der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) in Hamburg treffen. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz an. Zuvor werde die Kanzlerin mit dem australischen Premier Malcolm Turnbull um 17 Uhr in der Hansestadt sprechen.

Zudem werde die Kanzlerin "auf Wunsch der türkischen Seite" ein Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan führen. Während des am Freitag beginnenden Gipfels ist laut Seibert noch ein Dreier-Treffen Merkels mit den Präsidenten Frankreichs und Russlands, Emmanuel Macron und Wladimir Putin, geplant. Für all diese Treffen seien "keine eigenen Pressebegegnungen" vorgesehen, betonte Merkels Sprecher.

Die Bundesregierung rechnet nach seinen Angaben bei dem Gipfel "zu einer Reihe von Fragen mit schwierigen Gesprächen", und dies nicht nur mit einer Delegation. "Das ist der Eindruck, der sich verfestigt hat", sagte Seibert unter Verweis auf Vorgespräche. Auch deshalb mache Merkel die angekündigten bilateralen Gespräche, bei denen Einigungsmöglichkeiten ausgelotet werden sollten.

July 05, 2017 07:28 ET (11:28 GMT)

