Deutsche Dienstleister schalten einen Gang zurück

Die gewerblichen Dienstleister in Deutschland haben im Juni zum dritten Mal in Folge ihr Wachstumstempo verlangsamt. Insgesamt blieb das Wachstum aber auf einem soliden Niveau. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich fiel auf 54,0 Punkte von 55,4 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Das ist der tiefste Wert seit über einem Jahr. Im Rahmen des ersten Ausweises war ein Rückgang auf 53,7 Punkte berichtet worden.

Konjunktur der Eurozone kühlt sich nur leicht ab

Die Wirtschaftsaktivität in der Eurozone hat sich im Juni nur leicht abgeschwächt. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, sank auf 56,3 Zähler von 56,8 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Beim ersten Ausweis war ein Rückgang auf 55,7 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet.

Wachstum der britischen Dienstleister enttäuscht

Die britischen Dienstleister haben im Juni überraschend an Schwung verloren. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den wichtigsten Sektor der britischen Wirtschaft fiel auf 53,4 Punkte von 53,8 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut berichtete. Volkswirte hatten dagegen einen Indexanstieg auf 54,5 Punkte prognostiziert. Ein Indexstand unter 50 signalisiert ein Schrumpfen des Sektors, ein Indexstand darüber eine Expansion.

Coeure: Kurswechsel in der EZB-Geldpolitik noch nicht diskutiert

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat nach Aussage ihres Direktors Benoit Coeure noch nicht über einen Kurswechsel in der Geldpolitik diskutiert. "Der Rat hat noch nicht über Änderungen unserer Geldpolitik gesprochen, die in der Zukunft kommen könnten", sagte Coeure bei einer Pressekonferenz. Der Währungshüter spielte auch die jüngsten Marktturbulenzen herunter, die nach einer Rede von Präsident Mario Draghi einsetzten.

EZB teilt bei Dollar-Tender 55 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 55 Millionen an zwei Banken zugeteilt. Bei dem vorherigen Dollar-Tender hatten sieben Bank eine Summe von 3,1 Milliarden nachgefragt und erhalten.

Deutschland und China rücken wirtschaftlich noch enger zusammen

Unmittelbar vor dem Beginn des G20-Gipfels in Hamburg haben Deutschland und China auf bilateraler Ebene eine noch engere Zusammenarbeit vor allem bei Handelsfragen verabredet. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping näherten sich bei ihrem Treffen am Mittwoch in Berlin nach eigenen Angaben auch beim Seidenstraßen-Projekt an, mit dem China Milliardenumsätze für seine Wirtschaft im Ausland generieren will.

Umweltschützer: G20-Länder stecken viel Geld in Kohle- und Gaskraftwerke

Ungeachtet aller Bekenntnisse zum Klimaschutz stellen die 20 mächtigsten Industrie- und Schwellenländer viel mehr staatliches Geld für Kohle- und Gaskraftwerke bereit als für grünen Strom. Demnach fließen vier Mal so viele öffentliche Mittel - wie Kredite und Bürgschaften - für fossile Kraftwerke als in Windräder und Solaranlagen, wie eine Auswertung verschiedener Umweltverbände zeigt.

Streit um Ehe für alle hat kaum Auswirkungen auf Wählergunst

Der heftige Krach um die Ehe für alle in der vorigen Woche hat die Wahlabsichten der Deutschen bislang kaum beeinflusst. Die Union büßt im stern-RTL-Wahltrend einen Prozentpunkt ein und kommt auf 39 Prozent. Die SPD liegt unverändert bei 23 Prozent, während die Linke bei 9 Prozent bleibt. Die Grünen geben im Vergleich zur Vorwoche einen Zähler ab und erreichen jetzt 8 Prozent. Die FDP legt um einen zu auf ebenfalls 8 Prozent. Wie in den Wochen zuvor stagniert die AfD bei 7 Prozent.

Wohnungswirtschaft fordert Maßnahmen für schnellen Neubau

Die deutsche Wohnungswirtschaft hat von der Politik gefordert, die Bedingungen für einen schnellen Neubau von Wohnungen zu schaffen, anstatt "mit Scheinelementen den Wahlkampf aufzupeppen". "Wir brauchen mehr und vor allem bezahlbare Grundstücke, weniger Normen und Regulierung, eine Abkehr von der Preisspirale bei der Grund- und Grunderwerbsteuer sowie auch nach 2019 eine finanzielle Mitzuständigkeit des Bundes für den sozialen Wohnungsbau", sagte der Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, Axel Gedaschko.

Studie: Erbschaften in Deutschland höher als angenommen

Die Summe der in Deutschland in den kommenden Jahren bevorstehenden Erbschaften ist einer Studie zufolge um ein Viertel höher als bisher angenommen. Insgesamt dürfte das Erbvolumen rund 400 Milliarden Euro pro Jahr betragen, berichtete die Hans-Böckler-Stiftung. Vor allem in wohlhabenden Haushalten werde deutlich mehr Vermögen als bislang geschätzt an die nächste Generation übertragen.

EuGH bekräftigt Altersgrenze von 65 Jahren für Piloten

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die Altersgrenze von 65 Jahren für Piloten bei der Beförderung von Fluggästen bekräftigt. Der Gerichtshof bestätigte in seinem in Luxemburg verkündeten Urteil zwar, dass die Altersgrenze eine Diskriminierung sei. "Diese Ungleichbehandlung ist jedoch durch das Ziel der Gewährleistung der Sicherheit der Zivilluftfahrt in Europa gerechtfertigt", heißt es im Urteil.

Thailands Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 1,50%

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Juni 56,9 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Juni PROGNOSE: 55,3

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Mai war 57,2

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Juni 53,6

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Juni PROGNOSE: 54,5

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Mai bei 55,1

