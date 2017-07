Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Wirtschaftsrat der CDU hat vor dem Gipfel der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) einen zunehmenden Protektionismus in der Welt kritisiert und "ein starkes Bekenntnis der G20-Staaten zum Freihandel" verlangt. In Zeiten zunehmender nationaler Alleingänge seien die G20-Staaten als zentrales Lenkungsgremium für Fragen der Weltwirtschaft gefragt, und die Bundesregierung müsse ihre G20-Präsidentschaft nutzen, um für freien Handel zu werben, sagte der Generalsekretär des Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger.

G20 sollen verlässliche Regeln setzen

"Der Wirtschaftsrat fordert alle G20-Mitglieder auf, auf protektionistische Maßnahmen zu verzichten und stattdessen in jedem Fall untereinander, aber auch mit mehr Ländern Regeln für den Handel über entsprechende Abkommen zu vereinbaren", erklärte Steiger. Der Welthandel sei "kein Nullsummenspiel, bei dem nur einer gewinnt und die anderen verlieren". Im Gegenteil würden alle gewinnen, wenn alle Staaten zusammenarbeiteten.

Angesichts "sorgenvoll stimmender Äußerungen" von US-Präsident Donald Trump gelte es mehr denn je für die Europäer, Freihandelsabkommen wie das mit Kanada oder Südkorea auszuhandeln und selbst globale Standards zu setzen. "Gerade in Zeiten politischer Unsicherheit ist es jetzt deshalb entscheidend, dass die G20-Staaten klare, verlässliche Regeln setzen." Strafzölle, Steuerkriege und die Missachtung des Klimaschutzes seien "am Ende ein Eigentor für den eigenen Wohlstand", mahnte Steiger.

Merkel will Signal für freie Märkte

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich allerdings schon wenig hoffnungsvoll gezeigt, Trump bei dem am Freitag in Hamburg beginnenden Gipfel doch noch zum Einlenken bei den Streitthemen Handel und Klima überzeugen zu können. "Wir kennen ja bestimmte Positionierungen der amerikanischen Regierung, und da erwarte ich nicht, dass wegen einer zweitägigen Reise nach Hamburg diese Positionierungen ausgesetzt werden", sagte sie am Montag. Die Kanzlerin will Trump bereits voraussichtlich am frühen Donnerstagabend zu einem Gespräch treffen.

Merkel hatte am vergangenen Donnerstag in einer Regierungserklärung als Ziel ausgegeben, "dass vom G20-Gipfel ein deutliches Signal für freie Märkte und gegen Abschottung ausgeht", und die auf Handelsprotektionismus gerichtete Politik Trumps scharf angegriffen. Sie hatte auch ein Festhalten am Pariser Klimaabkommen bekräftigt, aus dem Trump ausgestiegen ist, und angekündigt, sie werde den Dissens mit dem US-Präsidenten bei dem Gipfeltreffen "nicht übertünchen".

July 05, 2017 07:31 ET (11:31 GMT)

