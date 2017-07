Erfurt (ots) - Jedes Jahr beteiligen sich über 600.000 Schüler der 6. Klassen in Deutschland am Vorlesewettbewerb. Was klein im Klassenverband beginnt, findet im Bundesfinale seinen Höhepunkt. In diesem Jahr wurde das 58. Finale am 21. Juni 2017 beim rbb in Berlin ausgetragen. Wer den Preis schließlich nach Hause tragen durfte, zeigt KiKA in der Sondersendung "Die besten Vorleser Deutschlands" (rbb) am 8. Juli um 17:45 Uhr.



Nach mehreren harten Vorentscheidungen trafen die Gewinner aus 16 Bundesländern am letzten Wettbewerbstag aufeinander. Einer von ihnen durfte am Ende den Titel "Bester Vorleser Deutschlands" für sich beanspruchen. Die Entscheidung fällte eine prominent besetzte Jury: Angelika Schaack (Juryvorsitzende und Hörbuchverlegerin), Tim Gailus (KiKA-Moderator), Anja von Kampen (Autorin Schulsiegerbuch), Matthias Stelze (Vorjahressieger) und Max Moor (Moderator und Autor) kürten ihren Favoriten. Durch das Programm führte KiKA-Moderator Felix Seibert-Daiker. Als musikalischer Act performte Rapper Serc651 unter anderem den mit rbb und KiKA entstandenen Song "Unsere Kindheit".



"Die besten Vorleser Deutschlands" (rbb) stellen ihr Können bei KiKA am 8. Juli um 17:45 Uhr unter Beweis. Verantwortliche Redakteurin beim rbb ist Anke Sperl.



Über KiKA



Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997 einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden, bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. Jungen Mediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität und Vielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.



