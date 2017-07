Düsseldorf (ots) - Nur eine Woche nach dem Start der Tour de France in Düsseldorf steht die Landeshauptstadt ganz im Zeichen des berühmten Savoir-vivre. Kulinarische Köstlichkeiten und ein buntes Kultur- und Bühnenprogramm sorgen vom 7. - 9. Juli für Lebensgefühl à la française beim 17. Düsseldorfer Frankreichfest. Erwartet werden rund 100.000 Besucher, die an 140 Ständen an Burgplatz, Rheinuferpromenade und im Innenhof des Rathauses ein vielfältiges Angebot aus allen Regionen des Nachbarlandes finden. Veranstalter ist die Destination Düsseldorf, eine Wirtschaftsvereinigung mit rund 160 Unternehmen aus Düsseldorf und Region.



Im Innenhof des Rathauses können die Besucher nicht nur Austern, Champagner und Flammkuchen genießen, sondern auch ein abwechslungsreiches Musikprogramm, unter anderem mit dem Top-Act Joyce Jonathan (Freitag, 20.30 Uhr). Ihr zweites Album "Caractère" begeisterte Millionen Fans und erhielt 2013 Platin. Im September veröffentlicht die Sängerin ihr drittes Album als Duo mit dem bekannten Popmusiker Vianney.



Kurzweilige Sprachkurse, die spannende Show des Zauberers Magic Mouss und die französische Karikaturistin Floh, die temporeich Portraits zeichnet, sorgen an der Rheinuferpromenade für Unterhaltung. Am Bibliobus auf dem Burgplatz kann man erneut Bücher in französischer Sprache erwerben und sich über die Aktivitäten des Institut Français im Kultur- und Sprachbereich informieren. Regionen wie das Elsass präsentieren ihre kulinarischen und touristischen Highlights. Auch ein original französischer Wochenmarkt mit Produkten aus allen Regionen Frankreichs ist vertreten: Viele verschiedene Wurst,- Käse- und Brotspezialitäten, Honig, erlesene Öle, aber auch Holzarbeiten, Keramik und duftende Seifen sorgen für Frankreichflair am Rhein. Boule für Jedermann an der Rheinuferpromenade und eine große Tombola im Innenhof des Rathauses (Ziehung Samstag, 16.45 Uhr) runden das Angebot des Frankreichfestes ab.



Die Oldtimer-Rallye "Tour de Düsseldorf" mit 150 Klassikern ergänzt zum 16. Mal das Frankreichfest. Das Treffen historischer Fahrzeuge (Samstag, 8. Juli und Sonntag, 9. Juli) ist die größte Zusammenkunft ausschließlich französischer Oldtimer in Deutschland. Die Rundfahrt führt in diesem Jahr Richtung Niederrhein.



Weitere Informationen unter: www.duesseldorfer-frankreich-fest.de.



