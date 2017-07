Noch vor Beginn des G20-Staatentreffens in Hamburg am Freitag wird die Bundeskanzlerin den US-Präsidenten Trump treffen. Und auch ein Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan wird es geben - auf Wunsch der Türkei.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wird an diesem Donnerstag in Hamburg neben US-Präsident Donald Trump voraussichtlich auch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen. Das Gespräch mit Erdogan vor Beginn des G20-Gipfels am Freitag finde auf Wunsch Ankaras statt, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin mit.

Zwischen Berlin und Ankara gibt es erhebliche politische Verstimmungen - zuletzt hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...