Der ARD-Degeto-Zweiteiler "Die Dasslers - Pioniere, Brüder und Rivalen" wurde gestern, am 4. Juli 2017, mit dem Sonderpreis "Deutsche Wirtschaftsgeschichte" beim diesjährigen Deutschen Wirtschaftsfilmpreis ausgezeichnet. Der Deutsche Wirtschaftsfilmpreis ist einer der ältesten deutschen Filmpreise und wird bereits seit 1968 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie für filmische Dokumentationen vergeben.



Sascha Schwingel, Redaktionsleiter der ARD Degeto, freut sich über diese besondere Auszeichnung: "'Die Dasslers' sind eine der spannendsten und größten Erfolgsgeschichten Deutschlands: Der Zweiteiler erzählt den Aufstieg der Brüder Dassler von einfachen Schuhmachersöhnen in der Provinz zu Unternehmern konkurrierender Weltkonzerne. Der erbitterte Kampf zwischen den beiden Brüdern war der Motor dieses weltweiten Erfolgs. Aber zu welch hohem Preis. Diese tragische Familiengeschichte war für uns ausschlaggebend, um dieses emotionsgeladene Familienepos zu verfilmen."



Die Regisseure Cyrill Boss und Philipp Stennert inszenierten die Geschichte von Adi und Rudi Dassler (Christian Friedel und Hanno Koffler) nach einem Drehbuch von Christoph Silber. Der Zweiteiler "Die Dasslers - Pioniere, Brüder und Rivalen" ist eine Koproduktion von Wiedemann & Berg Television und ARD Degeto für Das Erste. Produzenten waren Quirin Berg und Max Wiedemann, ausführende Produzentin Susanne Hildebrand. Die Redaktion lag bei Claudia Luzius und Sascha Schwingel (ARD Degeto). Das Projekt wurde gefördert durch den FilmFernsehFonds Bayern und das Filmanreizprogramm des tschechischen Staatlichen Kinematographie Fonds.



