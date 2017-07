Die Bank of America hat den Stresstest der US-Notenbank bestanden. Besonders positiv für die Aktionäre der Bank of America: Das Institut darf eine höhere Dividende ausschütten. Dazu kommen Aktionrückkäufe in Höhe von fast 13 Milliarden Dollar. Fabian Strebin vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR verweist als weiteren positiven Aspekt auf Warren Buffet. Warum, das erfahren Sie im folgenden Video. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um die Deutsche Bank, die Commerzbank und Morgan Stanley. Das komplette Interview finden Sie hier.