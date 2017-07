FRANKFURT (Dow Jones)--Die Führung der Deutschen Bank ist zuversichtlich für das laufende Jahr und rechnet mit Gewinnen. "Ich erwarte nicht, dass wir in diesem Jahr einen Verlust machen", sagte Vorstandschef John Cryan der Wochenzeitung Die Zeit.

Die Deutsche Bank hat in den vergangenen beiden Jahren jeweils einen Milliardenverlust verbucht. Inzwischen wurde eine umfassende Restrukturierung in die Wege geleitet, über eine Kapitalerhöhung wurden 8 Milliarden Euro aufgenommen. Zudem konnten potenziell existenzbedrohende Rechtsfälle ausgeräumt werden. Auf der Hauptversammlung im Mai gab sich Cryan betont optimistisch und sprach von besseren Ertragschancen als noch im Vorjahr. Im ersten Quartal erzielte die Deutsche Bank einen Gewinn von 575 Millionen Euro.

An seinen Amtsvorgängern lässt der Manager im Interview kein gutes Haar. "Wir wären heute in besserer Verfassung, wenn wir das, was wir in den vergangenen zwei Jahren erledigt haben, schon vor sechs oder sieben Jahren getan hätten", sagte er. Nach der Finanzkrise habe die Deutsche Bank später als alle anderen damit begonnen, Probleme zu beheben. "Sie marschierte lange weiter in die eingeschlagene Richtung. Andere Häuser nahmen schon 2010 oder 2011 große Veränderungen in Angriff."

Aufsichtsratschef Paul Achleitner hatte auf der Hauptversammlung der Bank im Mai angekündigt, bei der Aufarbeitung der Skandale aus der Vergangenheit auch die damaligen Vorstände zur Verantwortung zu ziehen. Derzeit werden Ansprüche geprüft. Diese Prüfung umfasst sowohl mögliche vergütungstechnische Nachzahlungen als auch mögliche Schadensersatzansprüche.

Cryan: werde nicht irgendwo anders hingehen

Gerüchten, er bleibe nur für kurze Zeit an der Spitze der Bank, tritt Cryan entgegen: "Seien Sie sich gewiss: Ich habe nicht vor, irgendwo anders hinzugehen - und zwar für lange Zeit." Die Spekulationen über einen verfrühten Abgang waren aufgekommen, nachdem Cryans Vorstandskollegen Marcus Schenck und Christian Sewing zu stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt worden waren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2017 08:01 ET (12:01 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.