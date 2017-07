Wien - Quant Capital Management legt gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST zwei Absolute Return Fonds auf, so die Experten von "FONDS professionell".Der Quant LSE 50 beziehungsweise 100 würden auf ein geldmarktnahes Kassaportfolio setzen und sich lediglich in der Aktienindex-Overlaystrategie unterscheiden. "Die Overlaystrategie ist unabhängig vom Kassaportfolio und geht kurzfristige taktische Positionen ein, indem börsengehandelte Aktienindexfutures gekauft oder verkauft werden. Entsprechend auch der Name Long Short Equity - kurz LSE", erkläre Hans-Jürgen Schäfer, Mitglied der Geschäftsführung von Quant Capital.

