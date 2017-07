Die Deutsche Bank bastelt fleißig an ihrer Zukunft. Dafür will das Institut die Fonds-Tochter an die Börse bringen. Laut Fabian Strebin vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR dürfte es im ersten Quartal 2018 soweit sein. Das Umfeld für die Deutsche Bank wertet der Experte derzeit positiv. Das zeige auch der jüngste Anstieg der Aktie. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um die Commerzbank, die Bank of America und Morgan Stanley. Das komplette Interview finden Sie hier.