Van Buren Township, Michigan (ots/PRNewswire) - Die Visteon Corporation (NYSE: VC), ein führendes Technologieunternehmen im schnell wachsenden Segment der Cockpit-Elektronik, bringt mit dem Range Rover Velar, den der britische Automobilhersteller im März 2017 präsentiert hat, seine neueste Generation hochauflösender (HD) digitaler Anzeigetechnologien auf den Markt.



Das vollkommen neue Range Rover Modell wird mit dem vollständig rekonfigurierbaren "virtuellen" 12,3-Zoll-HD-Kombi-Instrument von Visteon ausgestattet, das neben einer Auflösung in Retina-Qualität mit einer in automobilen Anwendungen bisher unerreichten Leuchtkraft und Farbskala aufwartet.



Als primäre Schnittstelle zum Fahrer bietet das virtuelle Kombi-Instrument dem Fahrer die Möglichkeit, im großen Anzeigebereich Informationen in unterschiedlichen Konfigurationen zu personalisieren, eine Kombination von Zifferblättern und Informationsanzeigen darzustellen und im Navigationsmodus ein Kartenvollbild bereitzustellen.



Für die Passagiere im Fond stattet Visteon den Velar mit zwei 8-Zoll-Displays für das Unterhaltungssystem aus, die auf der VA-LCD-Technologie basieren und marktführende Kontrastwerte von über 2000:1 erreichen. In Kombination mit dem vollen 24-Bit-Farb-Rendering und der hohen Leuchtkraft garantieren diese Displays ein überragendes Benutzererlebnis.



"Der Velar ist das erste Fahrzeug, das mit der neuesten Generation der vollständig rekonfigurierbaren Kombi-Instrument-Technologie von Visteon ausgestattet wird, die sich durch deutlich erweiterte Software-Fähigkeiten und eine hohe Verarbeitungsleistung auszeichnet", sagte Sachin Lawande, President und CEO bei Visteon. "Wir arbeiten in der Entwicklung digitaler Displays schon seit Langem mit Jaguar Land Rover zusammen und konnten im Rahmen dieser Kooperation schon verschiedene branchenführende Produkte vorstellen - darunter großformatige rekonfigurierbare Kombi-Instrumente und hochauflösende Dual-View-Displays."



Das Kombi-Instrument wird über eine fortschrittliche Multicore-Plattform-Technologie angetrieben, die mit einer speziell für den Velar entwickelten exklusiven Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) eine überragende Multimedia- und Grafikleistung garantiert. Die in Zusammenarbeit mit Jaguar Land Rover entwickelte Mensch-Maschine-Schnittstelle basiert auf dem von Rightware entwickelten Kanzi® UI Entwicklungs-Toolchain, das im Velar die Entwicklung benutzerspezifischer Shader für einzigartige Grafikeffekte ermöglicht und somit eine große Bandbreite von Markenmotiven, Navigations- und Off-Road-Funktionen sowie Alben-Cover für wiedergegebene Musik unterstützt.



Darüber hinaus stellt das Kombi-Instrument Video- und Ethernet-Netzwerkverbindungen zum fahrzeugintegrierten Infotainmentsystem, eine Multimedia-Schnittstelle, Sprachunterstützung und eine Verbindung zum neuen Lenkradschalter-Touchpad des Velar bereit.



Mit den ferngesteuerten Unterhaltungsdisplays im Fond des Velar können Passagiere auf eine umfangreiche Medienauswahl im echten 16:9-Breitbildformat zugreifen - von Filmen bis hin zu digitalen Fernsehkanälen und Musik-Streaming. Die voneinander unabhängig bedienten Displays unterstützen HDMI- und HD-Verbindungen mit den meisten Smartphones, Tablets und anderen mobilen Geräten, während die Insassen auf den vorderen Sitzen die Möglichkeit haben, angezeigte Inhalte auszuwählen, zu überwachen und zu steuern.



Visteon liefert außerdem die Kombi-Instrument-Technologie für den kürzlich von Jaguar Land Rover eingeführten F-PACE im Premiumsegment, die auch im Jaguar XF, Jaguar XJ sowie in Range Rover und Range Rover Sport Modellen zum Einsatz kommt.



Über Visteon Visteon ist ein globales Unternehmen, das für die meisten der weltweit führenden Automobilhersteller innovative Cockpit-Elektronikprodukte und Lösungen für vernetzte Autos entwickelt und produziert. Visteon ist ein führender Anbieter von Kombi-Instrumenten, Head-Up-Displays, Informationsanzeigen, Infotainment- und Audio-Systemen sowie Telematiklösungen und SmartCore Cockpit-Domain-Controllern. Darüber hinaus liefert Visteon eingebettete Softwarelösungen für die Konnektivität von Multimedia-Geräten und Smartphones für die globale Automobilindustrie. Der Hauptsitz des Unternehmens, das an über 40 Standorten in 19 Ländern zirka 10.000 Mitarbeiter beschäftigt, befindet sich in Van Buren Township im US-Bundesstaat Michigan. Visteon erzielte 2016 einen Umsatz von 3,16 Milliarden USD. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.visteon.com.



