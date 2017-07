Fremont, California (ots/PRNewswire) - Amazons größter Tag des Jahres findet am 11. Juli in Form des Prime Days statt - eine 30-stündige Schnäppchenjagd für Prime-Mitglieder. Sunvalley bietet aber auch etwas für diejenigen an, die noch mehr wollen oder kein Prime-Konto haben: die Prime Week! Eine ganze Woche gefüllt mit speziellen Deals für alle Amazon-Mitglieder auf unsere Produkte vom 10. - 16. Juli. Unter anderem vertreten in der Sunvalleytek Prime Week sind Marken wie RAVPower, TaoTronics und VAVA, die Marke, die dieses Jahr einen Red Dot Design Award gewonnen hat.



"Nur ein Tag Prime Day ist schlicht und einfach nicht genug," meint Allen Fung, Geschäftsführer von Sunvalleytek. "Als Kunde liebe ich diesen Event, aber ein einziger Tag ist zu kurz für mich, um mir alle Angebote anzusehen. Deshalb verlängert Sunvalleytek den Prime Day und bietet bis zum 16. Juli ähnliche Deals in unserer eigenen Prime Week an. Wir haben Rabatte auf über 100 Produkte vorbereitet, sodass diejenigen, denen es nicht zum Prime Day gereicht hat, trotzdem noch ein Schnäppchen in der Prime Week finden können."



Als Teil der Sunvalleytek Prime Week werden über 100 Produkte zum Sonderpreis angeboten, einschließlich einige unserer auf Amazon meistverkauften Marken und Produkte:



RAVPower



- [RP-PB052] RAVPower Ace Serie - 22000mAh Tragbares Ladegerät mit 3 USB-Anschlüssen http://amzn.to/2ukG3s6



TaoTronics



- [TT-AH001] TaoTronics Ultraschall-Luftbefeuchter mit Kühlendem Nebel http://amzn.to/2tEi5KR



Der Amazon Prime Day startet und endet am 11. Juli. Doch mit der Sunvalleytek Prime Week, die vom 10. bis 16. Juli dauert, haben Sie genügend Zeit, das passende Angebot zu finden. Wir haben für alle was: "Das Beste an der Prime Week, außer dass sie eine ganze Woche andauert, ist die Produkte- und Markenvielfalt. Bei unseren mehr als 100 Produkten ist etwas für Mütter, Väter, Kinder und sogar Haustiere mit dabei."



Über Sunvalleytek



Sunvalleytek ist eine branchenführende Verbraucherelektronikfirma mit einer vielfältigen Produkteauswahl über die verschiedenen Marken hinweg. Von den preisgekrönten Bluetooth-Lautsprechern von VAVA bis zu den RAVPower tragbaren Ladegeräten der nächsten Generation, zu augenfreundlichen LED-Tischlampen von TaoTronics - Millionen zufriedene Kunden wissen, dass Gütesiegel von Sunvalleytek bedeutet, mit Vertrauen einzukaufen. Erfahren Sie mehr und besuchen Sie uns auf Sunvalleytek Amazon Storefront (https://www.amazon.com/gp/node/index. html?ie=UTF8&merchant=&node=2424009011).



OTS: Sunvalleytek newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127213 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127213.rss2



Pressekontakt: Jeh Lin 1-408-455-0274 jeh.lin@sunvalleytek.com