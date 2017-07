Andersen Tax tritt erstmals in Afrika in Erscheinung, da die ehemaligen Partner von WTS ADEBIYI Associates, eine in Nigeria ansässige Steuerberatungsgesellschaft, den Namen Andersen übernehmen. Die Firma, die dem Unternehmen im Mai 2017 als Kooperationspartner beitrat, verfügt über Standorte in Lagos und Abuja. Diese Woche tritt sie Andersen Global als Mitgliedsfirma bei und wird unter dem Namen Andersen Tax tätig sein.

"Die Übernahme des Namens Andersen ist der nächste logische Schritt bei unseren Expansionsbestrebungen auf diesem wichtigen afrikanischen Markt. Die demografische Entwicklung macht Nigeria, das als Tor zu Zentral- und Westafrika gilt, zu einem der wachstumsstärksten Wirtschaftsländer der Welt. Unser Wachstum hier ist Teil einer umfassenden Strategie, um unsere Präsenz in der Region auszubauen", erklärte Mark Vorsatz, CEO von Andersen Tax. "Darüber hinaus habe ich das Engagement für hervorragenden Kundendienst miterlebt, das Olaleye und sein Team unter Beweis gestellt haben, seit sie sich uns vor ein paar Monaten angeschlossen haben, und sie repräsentieren die Werte unseres Unternehmens in jeder Hinsicht."

Die Firma wird unter dem Namen Andersen Tax weiterhin Steuer- und Rechtsberatungsleistungen für internationale, multinationale und individuelle Klienten in Nigeria, Westafrika und in aller Welt bieten. Ihre Fachgebiete umfassen Steuerberatungs- und regulatorische Dienstleistungen, Transferpreise, Energie und Infrastruktur, Verbraucher- und Industriemärkte, Familienvermögen und Privatklienten sowie Steuerbeschlüsse bzw. -verfahren.

Der führende Partner von Andersen Tax in Nigeria, Olaleye Adebiyi, fügte hinzu: "Ich freue mich darauf, unsere Anbindung an das Team von Andersen weiter auszubauen, wenn unsere Beziehung einen offizielleren Charakter annimmt. Als ehemaliger Mitarbeiter von Arthur Andersen weiß ich die Bedeutung und die Auswirkungen einer Tätigkeit mit gleichgesinnten Partnern in aller Welt, mit denen wir eine Verpflichtung zu Verantwortung, Transparenz und nahtlosem Service auf internationaler Ebene teilen, zu schätzen."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss von Mitgliedsfirmen mit mehr als 2.000 Fachleuten und einer Präsenz von über 64 Standorten weltweit.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170705005249/de/

Contacts:

Andersen Tax

Megan Tsuei, 415-764-2700