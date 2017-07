Die Nachfrage nach Elektro-Autos bleibt trotz Kauf-Prämie gering. Seit einem Jahr unterstützt die Bundesregierung den Kauf von Elektroautos, um den Verkauf anzukurbeln.

Ein Jahr nach ihrer Einführung hat die Prämie für Elektrofahrzeuge noch nicht gezündet. Bis Ende Juni wurden in Deutschland insgesamt lediglich 23 024 Anträge auf den Zuschuss gestellt, wie das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) am Mittwoch in Eschborn mitteilte.

Davon waren rund 13 080 Anträge für reine Elektroautos und 9937 für Plug-In-Hybride. 10 150 Anträge ...

