Die ersten sechs Monate des Jahres 2016 sind vorüber. Wie im Flug so zu sagen. Das liegt sicher auch an den vielen Ereignissen, politischer und markttechnischer Natur. Ein Ereignis oder eine Entscheidung folgt auf die Nächste. Was man dabei definitiv nicht vergessen sollte, sind die Bilanzen. Welches Unternehmen und welche Branche hat positiv oder negativ überrascht? Wo ist noch Nachhol-Potenzial für das zweite Halbjahr und wie sollte man sich jetzt aufstellen? Alles dazu erfahren Sie in dieser Sendung. Und zusätzliche Hintergrund-Informationn erhalten Sie bei DERAKTIONÄR Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Georg Rankers die nächsten Schritte der EZB und deren Geldpolitik und weshalb Draghi in den nächsten 12 Monaten, laut Rankers, nicht um eine Zinsanhebung herum kommt. Gerade weil jetzt Lösungen für Wackel-Kandidaten der europäischen Konjunktur gefragt sind.