Ellmau/Absam (pts024/05.07.2017/14:45) - Der E-Mobility-Dienstleister Greenstorm Mobility wurde von Swarovski Optik als Partner für ein dreijähriges Pilot-Projekt auserkoren. Die Übergabe im Juni 2017 in Absam von 50 neuen E-Bikes an das nachhaltig geführte Unternehmen glich einem e-mobilen Ritterschlag. Die nachhaltige Denkweise liegen dem Familienunternehmen Swarovski und Greenstorm aus Ellmau/Tirol im Blut. Deshalb initiierte die Vorstandsvorsitzende Carina Schiestl-Swarovski einen Versuchsballon, um 50 Mitarbeiter zum Fahrrad fahren zu bringen: "Glückliche und gesündere Mitarbeiter sind energiegeladener und leisten um ein Vielfaches mehr. Fahrrad fahren ist naturverbunden und E-Bikes machen einfach Spaß.", erzählt sie. Mit diesen läge man voll im Trend, unterschiedliche konditionelle Verfassungen lassen sich bei gemeinsamen Ausflügen kompensieren und die Akkus werden mit hauseigener Solarenergie umweltfreundlich aufgeladen. Philipp Zimmermann, GF Gesellschafter bei Greenstorm, beeindruckte Swarovski mit einer Firmenaktion: "Die E-Mountainbikes vom bayerischen Hersteller Ghost werden Swarovski drei Jahre fast zum Nulltarif zur Verfügung gestellt und wir ersetzen sie jedes Jahr durch neue Modelle." Das überzeugte Swarovski Optik und man verloste die 50 Stück unter den Mitarbeitern. "Mit den E-Bikes von Greenstorm regen wir unsere Mitarbeiter zu mehr Bewegung an und schaffen eine umweltfreundliche Alternative zum Auto für den Weg zur Arbeit", erklärt Carina Schiestl-Swarovski. Weil die Aktion unter den Mitarbeitern so gut ankommt, sind für 2018 weitere E-Bikes geplant. Das Start-up Greenstorm Mobility aus Tirol ist Europas größter Händler für gebrauchte E-Bikes und größter E-Mobility-Dienstleister in der Hotellerie. Aus einem Pool von 3.888 E-Bikes und 50 Teslas stellt es nachhaltig geführten Hotels E-Autos oder E-Bikes im Austausch gegen Zimmer-Gutscheine zur Verfügung. In Kooperation mit SMATRICS, errichtet Greenstorm auch ein eigenes Hotel-Ladenetz für Elektroautos. Weitere Informationen: http://www.greenstorm.eu https://shop.greenstorm.eu https://www.facebook.com/greenstorm888 Greenstorm Mobility GmbH Geschäftsführer Philipp Zimmermann & Richard Hirschhuber Auwinkl 10c, 6352 Ellmau, Österreich Telefon: +43 5358 43582 Mail: office@greenstorm.eu Web: http://www.greenstorm.eu (Ende) Aussender: Greenstorm Mobility GmbH Ansprechpartner: Volker Adamietz Tel.: +43 664 8823 1127 E-Mail: etank@greenstorm.eu Website: www.greenstorm.eu Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170705024

