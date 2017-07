Lieber Leser,

der Silberpreis hat in dieser Woche seinen technischen Ausbruch aus dem Konsolidierungsdreieck gewagt, nur leider in die falsche Richtung, nämlich nach unten. Da es sich hierbei bereits um den zweiten Ausbruchsversuch handelt, dürften einige Optimisten nun so langsam das Handtuch werfen. Dennoch, wie ich immer wieder anführe, sollte ein Schlusskurs auf Wochenbasis abgewartet werden. Die nächsten technischen Unterstützungen liegen jeweils in den Preisbereichen ... (Rami Jagerali)

