ROUNDUP: Zahlungsabwickler Vantiv will Worldpay für 7,7 Milliarden Pfund kaufen

LONDON - In der Finanzbranche steht ein milliardenschwerer Zusammenschluss bevor. Der US-Zahlungsabwickler Vantiv will seinen britischen Rivalen Worldpay schlucken, wie beide Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Vantiv bietet für Worldpay insgesamt 7,7 Milliarden Britische Pfund (8,8 Milliarden Euro). Das Gebot je Worldpay-Aktie liegt bei 385 Britischen Pence, bezahlt in bar und in eigenen Aktien von Vantiv. Darin enthalten ist eine Dividende von fünf Pence je Worldpay-Papier. je Aktie.

Deutsche-Bank-Chef bekräftigt: Werden in diesem Jahr Gewinn machen

FRANKFURT - Nach zwei Jahren mit Milliardenverlusten rechnet Deutsche-Bank-Chef John Cryan 2017 mit einem Gewinn. "Ich erwarte nicht, dass wir in diesem Jahr einen Verlust machen", bekräftigte Cryan im Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit" (Donnerstag). Schon bei der Bilanzvorlage im Februar hatte sich Cryan ähnlich geäußert.

ROUNDUP: Milliardenauftrag für Airbus aus China

BERLIN - Der europäische Luftfahrtkonzern Airbus wird in den kommenden Jahren 140 Flugzeuge nach China liefern. Einen entsprechenden Rahmenvertrag im Wert von 22,8 Milliarden US-Dollar (20,1 Mrd. Euro) schloss Airbus mit der staatlichen chinesischen Luftfahrt-Handelsgesellschaft CAS. Das Abkommen wurde am Mittwoch in Berlin im Beisein des chinesischen Präsidenten Xi Jinping von Airbus-Chef Tom Enders und CAS-Vizepräsident Sun Bo unterzeichnet. Auch andere deutsche Konzerne wie Siemens oder Daimler bauen ihre Geschäfte mit China aus und unterzeichneten entsprechende Vereinbarungen.

Daimler baut Batteriewerk für Elektroautos in China

STUTTGART/BERLIN - Für einen dreistelligen Millionenbetrag baut Daimler ein Batteriewerk für Elektroautos in China. Zusammen mit seinem chinesischen Partner BAIC will der Stuttgarter Autobauer insgesamt rund 655 Millionen Euro investieren - in das Batteriewerk und in die Produktion der damit angetriebenen Autos von Mercedes Benz. Die ersten sollen dort im Jahr 2020 vom Band laufen, wie Daimler mitteilte. Die Vereinbarung wurde am Mittwoch am Rande des Treffens von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Chinas Staatspräsident Xi Jinping in Berlin unterzeichnet. Bisher produziert Daimler Batterien nur im sächsischen Kamenz.

Erste Einigung zwischen Fraport und Lufthansa im Gebühren-Streit

FRANKFURT - Im Gebühren-Streit am Frankfurter Flughafen haben die Lufthansa und der Betreiber Fraport eine erste Einigung erzielt. Die beiden Unternehmen unterzeichneten eine Vereinbarung über kurzfristige Kostentlastungen, wie Lufthansa und Fraport am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten. Mit einem Bündel von Maßnahmen sollen den Angaben zufolge "die Voraussetzungen geschaffen werden, dass Lufthansa auch in den kommenden Jahren in Frankfurt weiter wachsen kann".

Krisenbank Monte dei Paschi will sich gesundschrumpfen

ROM - Nach einem staatlichen Rettungsprogramm will die italienische Krisenbank Monte dei Paschi di Siena (MPS) auch mit einem groß angelegten Stellenabbau wieder auf Kurs kommen. In den kommenden vier Jahren sollen 5500 Jobs wegfallen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Siena mit. Derzeit hat die drittgrößte italienische Bank noch rund 25 500 Mitarbeiter. 600 von 2000 Filialen sollen geschlossen werden. Bis zum Jahr 2021 will MPS einen Nettogewinn von über 1,2 Milliarden Euro erzielen - letztes Jahr war es noch ein Verlust von 3,2 Mrd. Euro.

Nivea-Konzern Beiersdorf arbeitet Folgen der Cyber-Attacke ab

HAMBURG - Der Nivea-Hersteller Beiersdorf arbeitet derzeit die letzten Auswirkungen des massiven Cyber-Angriffs Ende Juni ab. Die Produktion sei weltweit in den Werken wieder angelaufen, aber mancherorts noch nicht wieder auf Spitzenlast hochgefahren, berichtete eine Beiersdorf-Sprecherin am Mittwoch in Hamburg. Auch am Standort in der Hansestadt werde wieder produziert.

Nach Verlust-Prognose: Lufthansa Cargo freut sich über glänzende Geschäfte

FRANKFURT - Bei der Frachtfluglinie Lufthansa Cargo kommt nach der bisher trüben Prognose für 2017 wieder Freude auf. "Wir haben eine deutliche Kehrtwende in der Air Cargo gesehen", sagte der Chef der Lufthansa-Tochter , Peter Gerber, am Dienstagabend in Frankfurt. "In diesem Jahr läuft es sehr gut, läuft es sehr gut für alle Beteiligten." Bereits im vierten Quartal 2016 hatte Lufthansa Cargo eine deutliche Erholung gespürt, nachdem die Luftfrachtbranche lange unter Überkapazitäten und schwacher Nachfrage gelitten hatte.

Tarifkonflikt des NRW-Einzelhandels spitzt sich weiter zu

RECKLINGHAUSEN - Nachdem auch die vierte Runde im Tarifkonflikt für die Beschäftigten in Nordrhein-Westfalens Einzelhandel ohne Ergebnis geblieben ist, sind die Fronten verhärtet. Die Gewerkschaft Verdi drohte umgehend mit weiteren Warnstreiks. Verdi-Verhandlungsführerin Silke Zimmer warf den Arbeitgebern am Mittwoch vor, an einer schnellen Einigung kein Interesse zu haben. Die Arbeitgeber hatten sich zuvor enttäuscht über den vergeblichen Einigungsversuch gezeigt. Trotz eines verbesserten Arbeitgeberangebots waren die Gespräche am Vorabend auf den 29. August vertagt worden.

Volvo will sich schrittweise vom Verbrennungsmotor verabschieden

GÖTEBORG/BERLIN - Der schwedische Autobauer Volvo hat bei seiner Antriebstechnologie eine grundlegende Kehrtwende angekündigt. Volvo will sich in den kommenden Jahren Schritt für Schritt von Fahrzeugen mit reinen Verbrennungsmotoren verabschieden. Von 2019 an werde jedes neue Volvo-Modell einen Elektromotor haben, kündigte der Autobauer am Mittwoch an.

