Bonn (ots) - US-Präsident Donald Trump reist vor dem G20-Gipfel in Hamburg nach Polen, um Pläne zum Export von Flüssig-Erdgas aus den USA vorzustellen. Im Rahmen seines Besuchs der polnischen Hauptstadt hält er eine Rede am Denkmal des Warschauer Aufstands am Krasinski-Platz. phoenix überträgt die Rede live ab 12.45 Uhr in "vor Ort". Im Studio ordnet Moderator Michael Sahr mit seinem Studiogast James D. Bindenagel, Politikwissenschaftler und ehemaliger US-Botschafter in Deutschland, das Geschehen politisch ein.



