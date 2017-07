Donald Trump will Nordkorea schwächen, indem er Druck auf Peking macht. China-Experte Jan Gaspers rechnet mit weiteren Sanktionen.

WirtschaftsWoche: Die amerikanische Regierung hat China Sanktionen auferlegt. Auf Grund von Handelsverbindungen nach Nordkorea wird die Bank of Dandong vom US-Finanzmarkt ausgeschlossen, sämtliche Vermögenswerte der Schifffahrgesellschaft Dalian Global Unity in den USA werden eingefroren. Peking reagiert mit scharfer Kritik und fordert, die "falsche Entscheidung zu korrigieren". Zu Recht?Jan Gaspers: Ich gehe davon aus, dass die USA die Sanktionen noch auf andere chinesische Banken ausweiten werden, wenn sich China nicht bewegt. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass bald auch Banken anderer Länder, auch innerhalb Europas, von Sanktionen durch die USA betroffen sein könnten, weil ihnen Geschäftsbeziehungen mit Nordkorea vorgeworfen werden. Die Finanzwege nach und aus Nordkorea sind aber natürlich nur schwer zu verfolgen.

Wäre es nicht in Pekings Interesse, das Pulverfass zu entschärfen, um die wirtschaftlichen Zukunftspläne nicht zu gefährden?Die Ausgrenzung der Bank of Dandong und andere Sanktionen sind Teil einer politischen Strategie der USA. Sie bedeuten aber keine ernsthafte wirtschaftliche Gefahr für China, zumal es bislang nur um eine einzige Bank geht, die der chinesische Staat problemlos stabilisieren kann. Die Bank of Dandong ist kein zentraler Player. Für die chinesische Wirtschaft sind Fehlinvestitionen entlang der neuen Seidenstraße eine viel größere Gefahr. Vor allem ...

