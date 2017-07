London - In der Finanzbranche steht ein milliardenschwerer Zusammenschluss bevor. Der US-Zahlungsabwickler Vantiv will seinen britischen Rivalen Worldpay schlucken, wie beide Unternehmen mitteilten. Vantiv bietet für Worldpay insgesamt 7,7 Milliarden Britische Pfund (8,8 Milliarden Euro). Das Gebot je Worldpay-Aktie liegt bei 385 Britischen Pence, bezahlt in bar und in eigenen Aktien von Vantiv. Darin enthalten ist eine Dividende von fünf Pence je Worldpay-Papier.

Erst am Vortag hatte Worldpay offengelegt, dass Vantiv sowie die US-Bank JPMorgan Chase mit Übernahmeabsichten an das Unternehmen herangetreten seien. JPMorgan erklärte, kein Gegenangebot vorlegen zu wollen. er von Vantiv nun gebotene Preis entspreche einer Prämie von 21 Prozent auf den Schlusskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...