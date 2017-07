Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Natur hautnah erleben: In zwei Sendungen "Terra X: Faszination Erde - mit Dirk Steffens" geht es an den Sonntagen, 9., und 23. Juli 2017, jeweils 19.30 Uhr, um die Vielfalt des kleinen Inselstaats Sri Lanka sowie in der zweiten Sendung um den mächtigen Eispanzer Grönlands.



Moderator Dirk Steffens nimmt die Zuschauer in der Folge "Sri Lanka - Geschenk des Himmels" mit auf die Insel, die Biologen vor Rätsel stellt: Es gibt dort 20 Mal mehr Tierarten pro Fläche als in Brasilien, die höchste Elefantendichte Asiens und die größten Leoparden der Erde. Blauwale werden von der Küste magisch angezogen. Edelsteine im Boden sind der gemeinsamen Geschichte mit Madagaskar und der Antarktis zu verdanken. Gleichzeitig ist die Insel besonders von Tsunamis bedroht. Dirk Steffens ergründet die irdischen und himmlischen Kräfte, die aus der Insel ein Paradies geformt haben.



In der Ausgabe "Grönland - Die Sonne bringt es an den Tag" entdeckt der Naturfilmer Phänomene, die die Zukunft der Menschheit verändern: Auf dem Eispanzer Grönlands tauchen immer mehr blaue Seen auf. Im Landesinneren schlummern gefährliche Altlasten aus dem Kalten Krieg, die durch den Klimawandel beschleunigt zum Vorschein kommen - eine Umweltkatastrophe droht. Doch das schwindende Eis erleichtert auch den Zugang zu Bodenschätzen wie Gold, Platin und Aluminium. Dirk Steffens verfolgt die Ursachen und Auswirkungen dieser Entwicklung bis tief unter das Eis. Außerdem erfährt er am eigenen Leib, warum Grönlandhunde zu den wildesten der Welt zählen.



Pressemappe: http://ly.zdf.de/idr/



https://terrax.zdf.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/ZDFterraX



Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://pressefoto.zdf.de//presse/faszinationerde



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121