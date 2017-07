Berlin (ots) -



Melanie Winter hat die Projektleitung von WASSER BERLIN INTERNATIONAL übernommen. Mit über sieben Jahren Messeerfahrung ist die gebürtige Berlinerin bereits in verschiedenen Positionen für die Messe Berlin tätig gewesen und seit Juli 2014 im Projektmanagement von Wasser Berlin International. "Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben. Unser gemeinsames Ziel mit den Partnern wird es sein, Wasser Berlin International in Zukunft als führende Fachmesse und Kongress für die Wasserwirtschaft in Deutschland weiter zu etablieren", so Winter. Die 43-jährige löst damit Cornelia Wolff von der Sahl ab, die bis zu ihrem Ausscheiden in 2018 für die Messe beratend tätig bleibt.



Verkürzte Messelaufzeit



Neu an Wasser Berlin International ist 2019 auch die verkürzte Messelaufzeit. An drei Messetagen, statt wie bisher an vier, präsentieren die Messe und der integrierte Kongress vom 26. bis 28. März 2019 auf dem Berliner Messegelände das gesamte Portfolio der nationalen und internationalen Wasserwirtschaft. "Die Verkürzung der Messelaufzeit ist eine folgerichtige Weiterentwicklung des Konzeptes von Wasser Berlin International als kompakte Marketingplattform rund um das Thema Wasser mit einem dichten und informativen Rahmenprogramm", so Matthias Steckmann, zuständiger Geschäftsbereichsleiter der Messe Berlin. Auch Aussteller und Fachbesucher hatten sich im Nachgang der Messe mehrheitlich für eine zeitliche Straffung der Messe ausgesprochen.



Early Bird bis zum 15. Januar 2018



Frühbucher können sich bis zum 15. Januar 2018 einen Early Bird-Rabatt auf die Standfläche in Höhe von 15 Prozent sichern. Die Anmeldeunterlagen stehen ab sofort hier zur Verfügung.



Bewährtes Messekonzept



Im Mittelpunkt von Wasser Berlin International wird weiterhin die Präsentation neuester Technologien und Dienstleistungen sowie der fachliche Austausch zwischen weltweiten Spitzenvertretern aus Wirtschaft, Industrie und Politik stehen. Der integrierte Kongress sowie zahlreiche Foren und Symposien informieren die Fachbesucher 2019 wieder über die aktuellen Themen der Wasserwirtschaft - darunter die Formate NO DIG, FLOOD MANAGEMENT, Water from Wells, BLUE PLANET Berlin Water Dialogues und Schaustelle Wasser.



Über WASSER BERLIN INTERNATIONAL



Wasser Berlin International ist die spezialisierte und internationale Marketingplattform zum Thema Wasser in Deutschland. Fachbesucher finden hier Produkte, Dienstleistungen und Lösungen aus allen Bereichen der Wasserwirtschaft. Der Kongress Wasser Berlin International ist in Form eines geschlossenen Hallenforums in die Fachmesse integriert. 450 Aussteller aus 26 Ländern präsentierten sich in Berlin. 19.273 Fachbesucher aus 85 Ländern nahmen an Wasser Berlin International 2017 teil.



