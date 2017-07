=== *** 08:00 DE/Auftragseingang Mai saisonbereinigt PROGNOSE: +1,9% gg Vm zuvor: -2,1% gg Vm 09:45 AU/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Economic Society of Australia, Hobart 10:30 DE/Institut der deutschen Wirtschaft (IW), PK zum Thema: "Perspektive 2035 - Wirtschaftspolitik für den demografischen Übergang", Berlin 11:00 EU/Gipfeltreffen EU-Japan, 12:10 PK, Brüssel *** 12:00 FR/EZB-Direktor Praet, Teilnahnme an der International Conference of Commercial Bank Economists, Paris 12:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Singapurs Premierminister Lee, Pressestaments vor gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 8. Juni *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juni Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +180.000 Stellen zuvor: +253.000 Stellen *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 246.000 zuvor: 244.000 *** 14:30 US/Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -46,20 Mrd USD zuvor: -47,62 Mrd USD *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 53,0 zuvor: 53,6 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 56,5 Punkte zuvor: 56,9 Punkte 16:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Powell (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim American Enterprise Institute, Washington *** 17:00 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 18:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit US-Präsident Trump im Vorfeld des G20-Gipfels, Hamburg *** 18:00 AT/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede beim Europa Club Wien - CH/Zur Rose Group AG, Erstnotiz an der SIX Swiss Exchange ===

