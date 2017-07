Baden-Baden (ots) - Freitag, 07. Juli 2017 (Woche 27)/05.07.2017



23.30 Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne Florian Schroeder mit Gästen Folge 78



Die Spätschicht braucht keine Wasserwerfer, Polizei-Hundertschaften und Straßenblockaden. SWR Moderator Florian Schroeder lädt zum G5-Gipfel der Comedy ein. Erster Beschluss der Teilnehmer: ein gemeinsamer Angriff auf die Lachmuskeln.



Dieses Mal dabei:



Alice Hoffmann hat Sahnetorte für alle mitgebracht. Ernährung ist für sie ein wichtiges Thema. Sie verrät uns, warum ihr Alter Ego aus dem Saarland aktuell einfach keinen Fisch mehr essen kann.



Michael Elsener verhält sich als Schweizer traditionell neutral. Die Nachwuchshoffnung des eidgenössischen Kabaretts hat sich vorgenommen, eine Kernkompetenz der Nachbarn aus dem Alpenstaat zu erklären. Es geht dabei nicht um Leidenschaft und Temperament.



Mathias Tretter hat es sich in seinem Zelt im Protestcamp bequem gemacht. Er nimmt sich ein besonderes Phänomen dieser Zeit vor: die Notwendigkeit, den Dingen einen politisch korrekten Namen zu geben. Er ist Humorfachkraft für konstruktive Agitation.



Knacki Deuser läutet die Grillsaison ein. Dabei fällt ihm auf: Die Hightech-Grills, die in deutschen Gärten Einzug gehalten haben, stehen den Straßenbarrikaden autonomer Demonstranten hinsichtlich Ausmaß und Diskussionspotenzial in nichts nach.



Sissi Perlinger ist stolz, an einem Gipfel teilzunehmen, auf dem Kleidung mit Leopardenmuster ausdrücklich erlaubt ist. Nicht nur modisch wird sie in der Spätschicht für Aufsehen sorgen.



