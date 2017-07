Liebe Leser,

Infineon musste zuletzt einiges an Wert einbüßen. So gab der Kurs binnen einer Woche um 6 % nach. Die Notierungen sanken dabei in Richtung des bisherigen 6-Monats-Tiefs 16,22 Euro vom 6. Januar 2017, auf das allerdings noch annähernd 14 % Vorsprung bestehen. Viel dramatischer ist nach Ansicht charttechnischer Analysten, dass die runde und damit bedeutende 20-Euro-Marke unterschritten wurde. Diese dürfte bei einem erneuten Ausbruchsversuch zu einem Hindernis ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...