Aus internen Dokumenten geht hervor, wie gut der Sanierungskurs der Deutschen Bahn funktioniert. Der Umsatz weist dank internationaler Logistik eine Milliardensteigerung auf. Probleme macht weiterhin der Güterverkehr.

Die Deutsche Bahn kommt auf ihrem Sanierungskurs voran und gewinnt dank weltweit robuster Konjunktur an Schwung. In den ersten fünf Monaten des Jahres lag der Betriebsgewinn fast ein Fünftel über dem Vorjahr, wie aus Konzerndokumenten hervorgeht, die der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorlagen. Demnach wurde bis Ende Mai ein Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) von 857 Millionen Euro ausgewiesen. Dies sind nicht nur 140 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum, sondern auch fast 100 Millionen über der internen Planung. Während die angeschlagene Güterbahn weiter nicht an Fahrt gewinnt, läuft es in der internationalen Logistik: Die Konzerntochter Schenker, die für mehr als ein Drittel des Bahn-Geschäfts verantwortlich ist, profitierte von der guten Verfassung der deutschen und der weltweiten Wirtschaft.

