Koblenz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Vom 14.-16. Juli 2017 findet in Koblenz das Weltmusikfestival "Horizonte" statt - in diesem Jahr gibt es damit bereits zum 15. Mal Weltmusik im Weltkulturerbe. Auf der Festung Ehrenbreitstein, der zweitgrößten Festungsanlage Europas hoch über Koblenz, kommen Musiker aus der ganzen Welt zusammen - über 30 internationale Bands aus 5 Kontinenten auf 5 Bühnen sind es diesmal. Das "Horizonte World Music Festival 2017" steht unter dem Motto "Paris-Rio": die Eröffnung am Freitag, 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, hat ihren Schwerpunkt mit "General Elektriks", "Orange Blossom" u.a. in Frankreich. Von dort geht es dann musikalisch einmal um die Welt, um am Sonntag mit "Bixiga 70" und "Metá Metá" in Brasilien zu enden. Zusätzlich erwartet die Besucher ein kunterbunter World Streetfood-Market, sowie ein Hippiemarkt. Die "Horizonte"-Festivaltickets kosten für 3 Tage nur 24 Euro, die Tageskarte 12 Euro.



Nur wenige Tage später, vom 28.-30. Juli 2017, folgt dann die "GAUKLERFESTung", das 26. internationale Gaukler- und Kleinkunstfestival auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Über 150 Künstler werden auf 5 Bühnen auf dem gesamten Festungsgelände auftreten. Besonders Attraktion sind auch in diesem Jahr die "Walk Acts", die auf diversen Plätzen und in den Festungsgräben Aufsehen erregen werden.



Zu beiden Festivals, die im Rahmen des "Kultursommer Rheinland-Pfalz" stattfinden, können Sie bequem und einfach mit der spektakulären Seilbahn vom Rheinufer in Koblenz hoch zur Festung Ehrenbreitstein schweben - hin und zurück.



Veranstalter der beiden Großevents "Horizonte" und "Gauklerfestung" in Koblenz ist der Förderverein Kultur im Café Hahn.



Infos und Tickets gibt es online unter www.cafehahn.de und telefonisch unter 0261/42302.



OTS: Café Hahn newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126514 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126514.rss2



Pressekontakt: Pia Ackermann Café Hahn GmbH Neustr. 15 56072 Koblenz Tel.: 0261/42302 Fax: 0261/42666 E-Mail: ackermann@cafehahn.de