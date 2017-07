DIC Asset AG platziert erfolgreich 130 Millionen Euro Unternehmensanleihe

Frankfurt am Main, 05. Juli 2017. Die DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN DE000A1X3XX4) hat innerhalb von wenigen Stunden die Platzierung einer weiteren Unternehmensanleihe abgeschlossen. Auf Basis der Zeichnungen der Anleihe liegt das Volumen mit 130 Millionen Euro über der angestrebten Höhe von 100 Millionen Euro. Der Kupon wurde bei 3,25 Prozent festgelegt und liegt dabei am unteren Ende der Vermarktungsspanne. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre. Nach erfolgreicher Privatplatzierung erfolgt am 6. Juli 2017 kein weiteres öffentliches Angebot der Unternehmensanleihe.

"Nach erfolgreicher Refinanzierung des Commercial Portfolios Ende 2016, ist die Refinanzierung der 2018er Anleihe ein weiterer Schritt zur Optimierung der Kapitalstruktur der DIC", sagt Sonja Wärntges, Finanzvorstand der DIC Asset AG.

Die Emittentin beabsichtigt, den ihr zufließenden Nettoemissionserlös zur Rückzahlung bestehender Schulden und insbesondere ihrer ausstehenden 100.000.000 Euro 5,750 Prozent Schuldverschreibung (ISIN: DE000A1TNJ22) und für ihre allgemeine Geschäftstätigkeiten zu verwenden.

Die Notierung der Schuldverschreibungen an der Official List der Luxemburgischen Börse und die Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel im regulierten Markt "Bourse de Luxembourg" wurde beantragt und der erste Handelstag wird voraussichtlich der 11. Juli 2017 sein.

Die Privatplatzierung wurde durch die Joint Lead Manager Bankhaus Lampe KG sowie Citi durchgeführt.

1. mailto:pr@dic-asset.de 1. mailto:N.Wittkopf@dic-asset.de Über die DIC Asset AG: Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter Investitionspolitik. Die Investitionsstrategie der DIC Asset AG zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten, ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund 200 Objekte mit einem Marktwert von 3,6 Mrd. EUR. Das Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das "Commercial Portfolio" (2,0 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment "Co-Investments" (1,6 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen (anteilig 1,3 Mrd. Euro), Joint Venture-Investments und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Eigene Immobilienmanagement-Teams an sechs Standorten an regionalen Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und -expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.

