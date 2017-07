Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sieht die letzten Streitpunkte auf dem Weg zu einem Freihandelsabkommen mit Japan ausgeräumt. Verbliebene Differenzen seien ausgebügelt, schrieb Malmström auf dem Kurznachrichtendienst Twitter nach einem Treffen mit dem japanischen Außenminister Fumio Kishida.

"Wir haben eine politische Einigung auf der Ministerebene. Wir empfehlen den Chefs dies auf dem (bevorstehenden) Gipfel zu bestätigen", ergänzte die Schwedin. Am Donnerstag kommt Japans Ministerpräsident Shinzo Abe in Brüssel mit den Spitzen der EU-Institutionen zusammen. Beide Seiten wollen unmittelbar vor dem G20-Treffen in Hamburg ein starkes Signal an US-Präsident Donald Trump senden und eine Grundsatzeinigung über den Pakt unterzeichnen. Trump setzt statt Freihandel stärker auf die Abschirmung des US-Marktes. Er stieß den engen Verbündeten Japan vor dem Kopf, indem er sein Land aus den Verhandlungen über das transpazifischen Freihandelsabkommen TPP zurückzog.

Japan und die EU verhandelten zuletzt noch über die Zölle für Käse und Autos. Das Inselreich wird seine Schutzzölle für Käse über die nächsten 15 Jahre abschaffen, während die Europäer ihre Zölle für Autos über 7 Jahre auslaufen lassen. Die Japaner werden außerdem ihren Markt für die öffentliche Beschaffung öffnen, wenn das Abkommen unter Dach und Fach ist.

July 05, 2017

