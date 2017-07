Die selbstentwickelten Messstationen werden ab Mitte des Jahres im Minutentakt aktuelle Messwerte an die TransnetBW-Hochrechnungssysteme senden. Der Netzbetreiber und das Forschungsinstitut wollen so ein zeitnahes und präzises Abbild von Erzeugung und daraus resultierender Einspeisung aus Photovoltaik erstellen.Der Netzbetreiber TransnetBW und das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE bauen gemeinsam ein eigenes Photovoltaik-Messnetz in Baden-Württemberg auf. Das Projekt soll helfen präzise und schnelle Hochrechnungen über die Stromeinspeisung zu erstellen, wie das Forschungsinstitut ...

