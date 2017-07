Bern - Wie angekündigt hält der Bundesrat an seinem Plan fest, gesetzlich gegen Lohndiskriminierung vorzugehen. Trotz Kritik in der Vernehmlassung will er grössere Unternehmen verpflichten, alle vier Jahre die Löhne zu analysieren. Nun ist der Gesetzgeber am Zug.

Am Mittwoch hat der Bundesrat seine Botschaft an das Parlament verabschiedet. Darin legt er dar, wie er gegen die noch immer existierende Lohnungleichheit bei Frauen und Männern vorgehen will. In den wesentlichen Punkten ist die Regierung bei ihren ursprünglichen Vorschlägen geblieben. Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden sollen demnach verpflichtet werden, alle vier Jahre betriebsintern eine Lohnanalyse durchzuführen. Die Firmen können dabei das System zur Analyse frei wählen, solange dieses international anerkannt ist. Der Bund stellt den Unternehmen jedoch das Aanalyse-Instrument "Logib" kostenlos via Internet zur Verfügung.

Die Analyse muss danach extern überprüft werden. Die Kontrolle können die Firmen wahlweise einem Revisionsunternehmen, anerkannten Lohngleichheitsexperten oder den Sozialpartnern übertragen. In der Vernehmlassung hatte der Bundesrat vorgeschlagen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...