Am Dienstag wurde an der Wall Street nicht gehandelt. Die Amerikaner feierten ihren Unabhängigkeitstag. Heute sind die Börsen wieder geöffnet. Im Fokus steht unter anderem die Veröffentlichung der "Fed minutes". Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf denNasdaq 100 sowie auf einige Einzelwerte die heute im Fokus stehen. Zudem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.