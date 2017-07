Pfäffikon (ots) -



Eurotax Schweiz, Teil der Autovista Group, stellt sich für die

Anforderungen der digitalen Unternehmenszukunft neu auf. Im Rahmen

der strategischen Veränderungsprozesse kommt es zu Wechseln in der

Führungsmannschaft.



Martin Novak (49) übernimmt ab dem 8. August 2017 als neuer

Managing Director - zusätzlich zu Österreich - auch die Leitung von

Eurotax in der Schweiz. Er löst damit Eric Sagarra ab, der Eurotax

auf eigenen Wunsch verlässt. Sagarra war während vielen Jahren in

verschiedenen Führungspositionen für Eurotax tätig und hat das

Unternehmen massgeblich mitgeprägt. Hierfür bedankt sich Eurotax

ausdrücklich.



Mit Martin Novak nimmt eine sehr erfahrene Führungskraft das

Steuer bei Eurotax Schweiz in die Hand. In seiner 29-jährigen

Karriere bei Eurotax Österreich bekleidete Martin Novak verschiedene

Funktionen im Vertrieb sowie im Key Account Management und leitete

auch die Verkaufsdirektion. Seit Anfang 2016 verantwortet er als

Geschäftsführer die Entwicklung der österreichischen

Eurotax-Organisation.



Bereits seit 1. Juli 2017 leitet Matthias Bischof (39) als neuer

Sales Director den Bereich Vertrieb/Verkauf bei Eurotax Schweiz. Der

diplomierte Technische Kaufmann verfügt ebenfalls über langjährige

Erfahrungen in der Automobilbranche. Er begann seine Karriere als

Automechaniker (heute: Automobil-Mechatroniker) und war zuletzt als

Sales und Marketing Director bei Alphabet Fuhrparkmanagement tätig.



Produktstruktur vereinfacht und vollständig digitalisiert



Im Rahmen der digitalen Transformation kommt es nicht nur zu

personellen Veränderungen; auch die Produktstruktur wurde vereinfacht

und vollständig digitalisiert. Kunden, die noch mit Printprodukten

von Eurotax arbeiten, werden aktuell auf digitale Online-Lösungen

migriert. Dieser Prozess wird voraussichtlich vor Ende des laufenden

Jahres abgeschlossen sein. Alle digitalen Produkte wie beispielsweise

EurotaxVMS - die führende Anwendung für professionelle

Fahrzeugbewertungen - sind heute als webbasierte Cloud-Lösungen

standortunabhängig nutzbar.



