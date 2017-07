Liebe Leser,

K+S konnte in den vergangenen beiden Wochen mit einem Kursabschlag von 4,7 % nicht wirklich überzeugen. Dennoch ist die Aktie nach Ansicht von charttechnischen Analysten auf dem Weg zu einem neuen Top. Das aktuell gültige 1-Jahres-Hoch erreichte der MDAX-Titel am 25. Januar 2017 mit einem Kurs von 24,56 Euro. Bis dahin bestehen 8 % Potenzial. Chartanalysten verweisen darauf, dass die Aktie erfolgreich eine Unterstützung in Höhe von 22,50 Euro verteidigen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...