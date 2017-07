Lieber Leser,

der Goldpreis setzt in dieser Woche seinen Abwärtstrend fort. Unterstützt zum Teil sicherlich durch einen sich erholenden US-Dollar in Form des US-Dollar Index, der wiederum in der vergangenen Woche noch sehr stark im Zuge der Euro-Stärke und der Aufwertung des britischen Pfundes nachgeben musste. Aus der markttechnischen Perspektive unterschreitet der Goldpreis zunächst den 200-Wochendurchschnitt (gelb) und erreicht in diesen Tagen den 100-Wochendurchschnitt, ... (Rami Jagerali)

