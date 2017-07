05.07.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Marktkommentar Juli 2017 Aktienmärkte Globale Aktien Der FTSE-Weltaktienindex fiel im Juni in EUR um 0,9%, der S&P 500 gab in EUR um 1,1% nach. Ende Juni kam es zu Gewinnmitnahmen bei jenen Sektoren, die seit Jahresbeginn am stärksten gestiegen sind (v.a. bei Technologie und Gesundheit). Die Konsensus-Schätzungen gehen heuer von einem Zuwachs der globalen Unternehmensgewinne um +13,4% aus. Die Umsätze der börsenotierten Unternehmen sollten um +5,6% steigen. Die Aussichten sind auch...

Den vollständigen Artikel lesen ...