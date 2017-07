In Wien brannte ein riesiges WeizenfeldWien/Gänserndorf - In Wien im Stadtteil Breitenlee hat es heute eine sehr große Rauchwolke gegeben. Dort brannte in der Früh ein riesiges Weizenfeld ab. Das brennende Weizenfeld war größer als 10 Fußballfelder. Deshalb war die Rauchwolke weit zu sehen. Viele Feuerwehrleute waren im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...