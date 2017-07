Zürich (ots) - Die Angestellten Schweiz fordern eine Reduktion des

Stellenabbaus und ein Bekenntnis zum Schweizer Strom. GE kündigt den

Abbau von bis zu 99 Stellen im Bereich Hydro an. Im

Wasserkraftgeschäft werden zwei Projekte in der Schweiz in den

nächsten Jahren abgeschlossen und neue Projekte fehlen für die

kommenden Jahre. Auch in Europa sieht es nicht besser aus. Die

Situation hat stark mit der Krise der Wasserkraft in der Schweiz als

Folge des Zusammenbruchs der Strompreise in Europa zu tun. In

Schwellenländern sind Projekte noch möglich, allerdings ist dort ein

Schweizer Anbieter wegen der Kostenstruktur nur schwer

konkurrenzfähig. Zudem drängen auch chinesische Anbieter mit

Kampfpreisen zunehmend auf diesen Markt. All dies führ dazu, dass

sich GE in einem schwierigen Marktumfeld befindet. Trotzdem ist ein

massiver Abbau von bis zu 99 von momentan 244 Stellen aus Sicht der

Angestellten Schweiz eine Überreaktion. Es droht ein akuter

Know-how-Verlust, der GE für die Zukunft stark schwächen könnte. Das

wäre eine schlechte Ausgangslage, wenn das erklärte Ziel der

Geschäftsleitung nachhaltiges Wachstum ist. Wie soll dies mit so viel

weniger Mitarbeitenden gehen? Die Angestellten Schweiz fordern das

Management von GE auf, in der jetzt in der Schweiz und auf

europäischer Ebene gestarteten Konsultationsphase, die

voraussichtlich bis in den Spätherbst dauern wird, alle Vorschläge

zur Reduktion des Stellenabbaus seriös zu prüfen und wenn immer

möglich umzusetzen. GE verfügt bereits über ein firmeninternes

Job-Center, das bisher von der Entlassung Betroffene sehr erfolgreich

vermittelt hat. Die von der erneuten Restrukturierung Betroffenen

sind von diesem Job-Center zu betreuen, sobald klar ist, dass ihre

Stelle nicht gerettet werden kann. Das GE-Management hat versprochen,

dass der bestehende Sozialplan im Hinblick auf die neue

Restrukturierung "eher besser" werden soll. Die Angestellten Schweiz

nehmen das Management beim Wort. Nicht zuletzt fordern die

Angestellten Schweiz die Schweizer Wirtschaft, Politik und

Bevölkerung auf, bei der Energie auf Schweizer Qualität zu setzen,

sprich: auf Schweizer Strom. Auch wenn dieser momentan teurer ist als

importierter, so sichert er doch Arbeitsplätze in unserem Land und

macht uns zudem unabhängiger vom Ausland.



Die Angestellten Schweiz sind seit bald 100 Jahren die Stimme der

Angestellten aus dem Mittelstand und vertreten deren Interessen in

der Politik wie in Unternehmen. Der Verband setzt sich

sozialpartnerschaftlich, konstruktiv und zuverlässig für gute

Arbeitsbedingungen, faire Löhne und sichere Arbeitsplätze ein - zum

Wohl von Gesellschaft und Wirtschaft. Ihren Mitgliedern bieten die

Angestellten Schweiz zudem ein umfassendes, auf persönliche

Bedürfnisse angepasstes Angebot an Weiterbildungen, Beratungen,

Dienstleistungen und Informationen - für das persönliche Weiterkommen

jedes Einzelnen. Weitere Informationen unter www.angestellte.ch



Originaltext: Angestellte Schweiz / Employés Suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100006251

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100006251.rss2



Kontakt:

Korab Macula, Kollektivarbeitsrecht und Sozialpartnerschaft

Angestellte Schweiz, 044 360 11 57, 079 798 68 19

Hansjörg Schmid, Kommunikation Angestellte Schweiz, 044 360 11 21,

076 443 40 40