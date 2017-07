Ein Panda-Paar als Geschenk, große Worte zur deutsch-chinesischen Freundschaft - Chinas Staatschef Xi Jinping setzt bei seinem Besuch in Berlin auf nette Gesten. Doch zwischen beiden Ländern gibt es einige Differenzen.

Xi Jinping lächelt. Seine nur ganz leicht angehobenen Mundwinkel und seine langsamen, zurückhaltenden Bewegungen lassen den groß gewachsenen Mann mit dem runden Gesicht gutherzig aussehen. Der chinesische Staatspräsident ist am Dienstagabend in Berlin gelandet, jetzt am Mittwochmittag steht er neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Bundeskanzleramt.

Es ist schon sein zweiter Besuch in Deutschland in drei Jahren. Merkel lobt die deutsch-chinesischen Beziehungen, die immer enger geworden seien, wie sie sagt. Die Beziehungen zwischen Deutschland und China hätten "eine neue Phase erreicht", schwärmt Xi kurze Zeit später. Er habe mit Merkel "sehr, sehr ergiebige Gespräche" geführt. Man wolle den Besuch nutzen, um die Zusammenarbeit auf mehreren Gebieten zu vertiefen.

Xi sichert der Kanzlerin seine Unterstützung bei den schwierigen Verhandlungen beim G20-Gipfel in Hamburg zu, der am Freitag beginnt. Zuvor hatten unter anderem Siemens-Chef Joe Kaeser, Airbus-Chef Thomas Enders und Voith-Chef Hubert Lienhard feierlich Verträge und Absichtserklärungen mit den Chinesen unterzeichnet - Xi und Merkel standen dabei direkt hinter ihnen. Die wirtschaftlichen Beziehungen ...

